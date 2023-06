POL-NMS: 230611-3-pdnms Zeugen nach Schuppenaufbruch in Hamdorf gesucht

Neumünster (ots) - Aufgrund des guten Wetters kamen am Samstag, den 10.06.2023, schätzungsweise 95.000 Personen, um sich auf der Holstenköste zu vergnügen. Auch am gestrigen Tag war es wieder ein annähernd friedliches und fröhliches Fest. Im Rahmen des eher ruhigen polizeilichen Einsatzverlaufes wurden 5 Platzverweise ausgesprochen und zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Es wurden an diesem Veranstaltungstag ...

mehr