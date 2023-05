Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall mit Radfahrer

Arnsberg (ots)

Am Samstag, 20.05.23, gegen 05.50 Uhr befährt ein 35-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Stembergstraße in Neheim in Fahrtrichtung Innenstadt. Er benutzte den dortigen Fahrradschutzstreifen. Als er sich in Höhe des dortigen Elektrofachmarktes befand, näherte sich ihm von hinten ein Pkw. Dieser Pkw unterschritt den erforderlichen Seitenabstand zu dem Radfahrer erheblich. Der Radfahrer musste ausweichen und geriet hierbei gegen den Bordstein. Der 35 Jährige stürzte und verletzte sich. Der unfallbeteiligte Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hierbei soll es sich um einen schwarzen Pkw Honda Coupe älteren Baujahrs mit einem ausländischen Kennzeichen (weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund) handeln. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200. (tk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell