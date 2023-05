Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: alkoholisierte Radfahrerin leistet Widerstand

Meschede (ots)

Eine 29-jährige Frau aus Meschede befuhr am Samstag, 20.05.23, gegen 00.35 Uhr mit ihrem Fahrrad die Waldstraße in Meschede. Sie fiel einem Streifenwagen auf, weil sie in starken Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht auf Alkoholkonsum. Die 29 Jährige sollte zur angeordneten Blutentnahme der Polizeiwache zugeführt werden. Die Frau verweigerte aggressiv und vehement die Mitfahrt im Streifenwagen. Der Transport zur Wache konnte letztlich nur durch die Anwendung von unmittelbaren Zwang durchgeführt werden. Neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, erwartet die Frau nun auch noch eine Strafanzeige wegen Widerstandes und Beleidigung. (tk)

