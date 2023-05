POL-HSK: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Arnsberg (ots) - Zwischen Montag, 15.05.23, 20.00 Uhr und Dienstag, 16.05.23, 09.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Johanna-Baltz-Straße in ein freistehendes Einfamilienhaus einzudringen. An der zur Straßenseite gelegenen Hauseingangstür konnten Hebelspuren festgestellt werden. In das Objekt gelangten die unbekannten Täter nicht. Hinweise werden an die Polizei Arnsberg unter 02932/90200 erbeten. (tk) ...

