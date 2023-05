POL-HSK: Schwerverletzter bei Motorradunfall in Marsberg

Arnsberg (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu einem Einfamilienhaus in Arnsberg. Durch Öffnen eines Kellerfensters gelangte man ins Innere des Gebäudes auf der Straße "Elf Apostel". Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Gegenstände entwendet. Weitere unbekannte Täter machten sich in derselben Nacht gegen 01:30 Uhr an einem Reihenhaus auf der ...

mehr