FW Moers: Unfall mit Blutplasma-Transport

eCall alarmiert Einsatzkräfte

Moers (ots)

Am Donnerstag (06.04.23) wurde die Feuerwehr Moers gegen 13:25 Uhr auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld alarmiert. Das in einem PKW eingebaute Notrufsystem, eCall, meldete der Leitstelle einen Unfall kurz vor der Anschlussstelle Moers-Kapellen.

Da zu diesem Zeitpunkt kein Sprachkontakt zu den Insassen aufgebaut werden konnte, wurde neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr mit dem Stichwort "Person eingeklemmt" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten drei beteiligte Fahrzeuge festgestellt werden, alle Insassen konnte diese aus eigener Kraft verlassen. Ein LKW und zwei Kleintransporter, darunter einer beladen mit Blutplasma, sind aus unbekannter Ursache verunfallt.

Der Rettungsdienst versorgte insgesamt drei Verletzte Personen. Zwei Insassen aus dem Transport für Blutplasma wurden den örtlichen Krankenhäusern zugeführt, eine dritte Person verblieb an der Einsatzstelle. Die Blutkonserven blieben bei dem Unfall glücklicherweise unbeschädigt, mussten allerdings dringend weitertransportiert werden. Das eigentliche Transportfahrzeug war nicht mehr fahrtauglich, beide Insassen in rettungsdienstlicher Behandlung.

Kurzer Hand wurde durch den Einsatzleiter ein Kontakt zur Transportfirma hergestellt. Diese entsendete umgehend ein Ersatzfahrzeug, die Anfahrt zur Unfallstelle kam wegen des Rückstaus jedoch nicht in Frage. Das Blutplasma wurde schließlich durch Kräfte der Feuerwehr von der Unfallstelle zur Feuerwache Moers verbracht und hier in das Ersatzfahrzeug umgeladen.

Für die Einsatzdauer war der rechte Fahrstreifen, in Fahrtrichtung Köln, vorübergehend gesperrt. Im Einsatz war die Hauptwache Moers, die Einheit Hülsdonk der Freiwilligen Feuerwehr, sowie drei Rettungswagen.

