Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch/ Fahrräder gestohlen

Altena (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche beschädigten Unbekannte am Brachtenbecker Weg eine Holztür und verschafften sich so Zugang zu einem Firmengelände. Gestohlen wurde jedoch nach bisherigem Kenntnisstand nichts.

Am Sonntag wurde an der Lenneuferstraße ein E-Bike gestohlen. Der Eigentümer hatte das Fahrrad am Sonntag gegen 1 Uhr dort abgestellt. Er sicherte es mit einem Seilschloss an einem im Bürgersteig-Pflaster verankerten Metallbogen. Gegen 10 Uhr lag nur noch das durchtrennte Fahrradschloss auf dem Gehweg. Es handelt sich um schwarz lackiertes Sachsenrad vom Typ Masera. Ein weiteres Fahrrad ist zwischen Samstagabend 18 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, Am Knerling verschwunden. Ein Zeuge meldete am Sonntagmittag zunächst einen kaputten Holzzaun hinter den Altglascontainern und berichtete der Polizei, dass dort ein dunkles Fahrrad gestanden habe. Es war mit einem Zahlenschloss gesichert. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell