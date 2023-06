Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall

Petersberg. Ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Mittwoch (28.06.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 7 Uhr den Fahrradstreifen der Petersberger Straße aus Richtung Ulmenweg kommend in Fahrtrichtung "Am Ziegelberg". In Höhe der Hausnummer 103 kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einer 19-jährigen Smart-Fahrerin, welche nach derzeitigen Erkenntnissen von einer Parkbucht in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Der Zweiradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 950 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Haunetal. In der Zeit vom Freitag (23.06.), gegen 11 Uhr, bis Samstag (24.06.), gegen 9:30 Uhr, parkte eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Haunetal ihren weißen Skoda Fabia ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße "Am Borngarten" in Höhe der Hausnummer 21. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr nach aktuellem Kenntnisstand in dieser Zeit aus bisher ungeklärter Ursache gegen die Fahrzeugfront des abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Fußgängerin

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (28.06.), gegen 13:15 Uhr befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Heinrich-von-Stephan Straße in Richtung Berliner Straße. In Höhe eines dortigen Marktes betrat eine 16-jährige Fußgängerin nach momentanem Kenntnisstand plötzlich die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig abbremsen beziehungsweise ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin fiel durch den Aufprall auf den Asphalt und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde nach der Behandlung in einem Rettungswagen vor Ort entlassen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

