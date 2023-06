POL-OH: Korrektur bei Name: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 84-jährigem Günter S.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Unterschlagung Bad Hersfeld. Nachdem nach derzeitigen Erkenntnissen eine 14-Jährige ihren Laptop der Marke "ACER" am Montagmorgen (26.06.), gegen 7.30 Uhr, beim Einsteigen in einen Bus an einer Haltestelle in der Breitenstraße hatte liegen lassen, nahm eine bislang unbekannte Person das Gerät unbefugt an sich. Der Laptop hat einen Wert von circa 650 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere ...

mehr