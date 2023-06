POL-OH: Vermisste Person

Fulda (ots) - Toilettenhäuschen beschädigt Künzell. Unbekannte beschädigten am Dienstag (27.06.), gegen 12.50 Uhr, ein Toilettenhäuschen in der Straße "Unterer Ortesweg" im Ortsteil Bachrain. Die Täter entzündeten in der Männer- und in der Damentoilette Papierhandtücher. Durch das schnelle Einschreiten eines Zeugen konnten die in Flammen stehenden Handtücher in der Männertoilette gelöscht werden, bevor ...

