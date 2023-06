Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall - Unfallflucht

Alleinunfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.400 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (27.06.). Ein 63-jähriger Volvo-Fahrer befuhr gegen 20.30 Uhr die Frankfurter Straße in aufsteigende Richtung. In Höhe eines Autohauses wich er nach aktuellem Kenntnisstand einem Tier auf der Fahrbahn aus und fuhr dabei über eine Verkehrsinsel. Hierbei riss die Ölwanne des Volvos auf, wodurch eine Ölspur entstand. Bei dem Unfall wurden außerdem zwei Verkehrsschilder auf der Verkehrsinsel beschädigt.

Unfallflucht

Fulda. Ein blauer BMW X3 wurde am Mittwoch (28.06.) von einem unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen, rechten Seite beschädigt. Der BMW war in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr in der Künzeller Straße ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in einer Parkbox zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher den BMW vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

