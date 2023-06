Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Palme entwendet - Lämmer von Weide gestohlen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Palme entwendet

Lauterbach. Aus einem Blumenkübel in der Straße "Neuer Steinweg" gegenüber des Lichtspielhauses entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (23.06.) und Montag (26.06.) eine 25 Jahre alte Palme - siehe beigefügtes Lichtbild. Bei der Pflanze im Wert von etwa 340 Euro handelte es sich um eine sogenannte "Cordyline" mit einem dünnen Stamm und einem Durchmesser der Krone von circa 1,20 Meter bis 1,50 Meter. Wie genau die Täter das Diebesgut abtransportierten, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lämmer von Weide gestohlen

Grebenau. Von einer umzäunten Weide in der Nähe des Forellenhofs an der L3161 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (27.06.) etwa 15 Lämmer. Bei den entwendeten Jungtieren handelte es sich die Rassen Schwarzkopf, Merino und Suffolk. Zur Tatzeit befanden sich die Lämmer - im Wert von etwa 2.250 Euro - auf einer Wiese mit weiteren circa hundert Tieren. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Alsfeld. Unbekannte legten in der Nacht zu Dienstag (27.06.) Krähenfüße auf einem Schotterwegs zwischen den Ortschaften Appenrod und Dannenrod sowie in der Niederrheinischen Straße aus. Hierdurch wurden mindestens zwei Reifen von zwei Fahrzeugen beschädigt. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schotten. In der Zeit zwischen Samstagabend (17.06.) und Montagvormittag (26.06.) entwendeten Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen VB-X 9999 eines schwarzen 5er BMW GT. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Grundstück in der Gonterskirchener Straße in Einhartshausen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Angersbach. Ein Einfamilienhaus im Gräßteweg wurde in der Nacht zu Dienstag (27.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen einer Kellertür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einer noch unbekannten Menge an Schmuck und Bargeld flüchteten die Täter letztlich unerkannt. Sie hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

