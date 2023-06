Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeipräsidiumsübergreifende Zweiradkontrollen am vergangenen Wochenende in Ost- und Mittelhessen

Osthessen (ots)

Osthessen/ Mittelhessen. Am vergangenen Samstag (24.06.) führten Beamte der Regionalen Verkehrsdienste der Polizeipräsidien Ost- und Mittelhessen Zweiradkontrollen am Hoherodskopf, in Schotten-Eschenrod und in Nidda-Eichelsdorf durch.

Unfälle unter Beteiligung von Motorrädern ziehen nicht selten schwere Folgen nach sich und geben daher fortwährend Anlass zur Sorge. Insbesondere an sonnigeren Tagen, zieht es Bikerinnen und Biker wieder auf die kurvenreichen, heimischen Strecken. Vor diesem Hintergrund kontrollierten Beamte der osthessischen Polizei am vergangenen Wochenende bei herrlichem "Bikerwetter" an mehreren Örtlichkeiten in Osthessen und Mittelhessen.

Neun Mängelanzeigen und eine erloschene Betriebserlaubnis

101 Fahrzeuge, davon 89 Kräder kontrollierten die Einsatzkräfte zwischen 10 Uhr und 16 Uhr im Bereich der beiden Flächenpräsidien.

An insgesamt neun motorisierten Zweirädern fielen den Einsatzkräften Mängel, wie beispielsweise schlechte Reifenzustände oder geringe Profiltiefe, auf, welche Mängelanzeigen nach sich zogen. Eine weitere Maschine aus Belgien war im Bereich der Auspuffanlage manipuliert worden, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war. Der Fahrer musste noch vor Ort ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro zahlen. Zudem wurden die belgischen Behörden über den Sachverhalt informiert.

Auch Videokräder im Einsatz - Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt

Während der Kontrollen kamen auch drei Videokräder zum Einsatz. So konnten insgesamt acht Geschwindigkeitsüberschreitungen - drei davon von Zweirädern - festgestellt und dokumentiert werden.

Polizei zieht positive Bilanz

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten ziehen insgesamt eine positive Bilanz: Bis auf wenige Ausnahmen hielten sich fast alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer an die geltenden Regeln und genossen das schöne Motorradwetter. Darüber hinaus kam es zu einem regen Austausch mit netten und rücksichtsvollen Bikerinnen und Bikern.

Sandra Suski, Pressesprecherin

