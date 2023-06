Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfall

Hauneck. Am Sonntagvormittag (25.06.), gegen 9.45 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Eiterfeld mit seinem Roller des Herstellers Piaggio die Hersfelder Straße und beabsichtigte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf die B27 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld aufzufahren. Aus noch unklarer Ursache kollidierte der Jugendliche dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Wohnwagengespann eines 42-jährigen Mannes aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, welches die B27 aus Fahrtrichtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda befuhr. Der Rollerfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Gesamtsachschaden von circa 6.000 Euro.

