Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mountainbike gestohlen - Einbruch in Gaststätte - Pkw aufgebrochen - Sachbeschädigung und Farbschmiererei

Fulda (ots)

Mountainbike gestohlen

Fulda. Am Freitagabend (23.06.), zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße "Andreasberg" ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Tretwerk im Wert von 750 Euro. Das Zweirad stand mit einem Spiralschloss gesichert im Bereich einer Tankstelle. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Tann. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (25.06.) in eine Gaststätte in der Straße "Dippach" im Ortsteil Hundsbach ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Zigaretten, Bargeld sowie Schlüssel im Wert von rund 260 Euro und hinterließen circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Petersberg. In der Mambachstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (25.06.) auf unbekannte Art und Weise einen weißen Skoda Octavia auf und stahlen Münzgeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung und Farbschmiererei

Fulda. Unbekannte rissen am Samstagabend (24.06.) auf dem Gelände einer Kindertagesstätte ein Spielpferd aus einer Bodenverankerung und beschmierten dieses mit einem Hakenkreuz. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

