Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Feuerwehr verhindert Gebäudebrand

Goch-Asperden (ots)

Großes Glück hatten heute Vormittag die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses an der Triftstraße in Asperden. Als sie von einem Spaziergang nach Hause kamen bemerkten sie, dass unter dem Abdach ihres Wohnhauses stand eine Mülltonne in Flammen stand. Der Grund dafür ist unklar. Ein Bewohner startete erste Löschversuche mit dem Gartenschlauch und alarmierte die Feuerwehr.

Das Feuer hatte bereits auf einen Brennholzstapel neben der Tonne übergegriffen. Eine Brandausdehnung auf das Abdach und damit auf das Gebäude stand unmittelbar bevor. Durch den schnellen Einsatz der alarmierten Feuerwehr-Kräfte aus Asperden und Kessel unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Pieper und die couragierten ersten Löschmaßnahmen des Bewohners konnte dies verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten rund eine halbe Stunde. Wie hoch der durch das Feuer entstandene Sachschaden ist, steht nicht fest.

