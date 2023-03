Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Brennender Rollwagen und ein gestürzter Mann

Goch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen in Verbindung mit einem Brandereignis von Freitag (17.3.23). Gegen 12.45 Uhr waren die Löschzüge Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Goch alarmiert worden, weil ein mit Verpackungsmaterial beladener Rollwagen im Hinterhof eines Geschäftes an der Hartogstraße in Flammen stand. Ein Atemschutztrupp löschte den Brand problemlos. Eine Zeugin hatte kurz vor Brandausbruch zwei Jungen in dem Bereich gesehen, so die Polizei. Wer ebenfalls Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, wende sich an die Kripo Goch unter Telefon 0 28 23 / 10 80.

Am Samstagnachmittag (18.3.23) wurden die Löschzüge Stadtmitte mit dem Alarmstichwort "Kopf in Heizkörper" zu einer Einsatzstelle an der Kalkarer Straße gerufen. Hier war ein 50jähriger Mann in seiner Wohnung die Treppe heruntergestürzt, mit dem Kopf unter einen Heizkörper gerutscht und dort festgeklemmt. Er zog sich eine stark blutende Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst alarmierte die Feuerwehr zur Unterstützung. Mit einem akkubetriebenen hydraulischen Spreizer haben die Einsatzkräfte den Heizkörper so weit angehoben, dass der Verletzte unter ihm hervorgezogen und weiter behandelt werden konnte. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

