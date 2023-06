Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betrug - Zeugenaufruf - Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Betrug - Zeugenaufruf und Hinweise der Polizei

Schenklengsfeld. Zwei Unbekannte klingelten am Freitagmittag (23.06.), gegen 11.20 Uhr, an der Haustür eines Mannes in der Straße "Kirchplatz" und baten um ein Glas Wasser. Der Bewohner gewährte den Betrügern daraufhin Zutritt zu seiner Wohnung. Kurz nachdem die Männer den Wohnraum wieder verlassen hatten, stellte der Schenklengsfelder das Fehler seiner Geldbörse samt noch unklarem Inhalt fest. Die beiden Unbekannten können als männlich, circa 25 Jahr alt, mit kurzen braunen Haaren und asiatischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter 110 an!

Weitere wertvolle Tipps zum Schutz vor Betrügern erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de und www.polizei-beratung.de

Einbruch in Geschäft

Friedewald. Ein Einkaufszentrum in der Herfaer Straße wurde am Sonntagabend (25.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten mindestens drei Einbrecher in das gewerbliche Objekt, aus welchem sie Tabakwaren im Wert von circa 15.000 Euro stahlen. Sie hinterließen zudem rund 5.000 Euro Sachschaden, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - dunkle Hose - langärmliges Oberteil - Mütze

Täter 2:

- männlich - blaue Jeans - schwarzer Pullover mit Logo im Brustbereich - Mütze

Täter 3:

- männlich - dunkel gekleidet - Mütze

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell