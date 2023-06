Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach versuchtem Raub und Körperverletzung - Mehrere Festnahmen im Stadtgebiet - Sachbeschädigung und Diebstahl - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Dieseldiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Nach versuchtem Raub und Körperverletzung - Mehrere Festnahmen im Stadtgebiet

Alsfeld. Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Alsfeld und der Bundespolizei gelang es in der Nacht zu Freitag (23.06.) vier tatverdächtige Männer nach vorangegangenem, versuchtem Raub sowie gefährlicher Körperverletzung festzunehmen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren ein 30-Jähriger und ein 24-Jähriger - beide aus Alsfeld - am Donnerstagabend (22.06.), gegen 19.40 Uhr, fußläufig in der Alicestraße unterwegs, als sie plötzlich und unvermittelt von einer achtköpfigen Personengruppe durch Schläge, Tritte und das Werfen von Steinen leicht verletzt wurden. Dabei habe man zudem versucht, den beiden Fußgängern ein Mobiltelefon zu entreißen. Als dies nicht gelang und die beiden Alsfelder die Polizei informierten, flüchteten die Personen fußläufig in unterschiedliche Richtungen.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Einsatzkräften insgesamt vier Tatverdächtige im Alter zwischen 15 bis 19 Jahren an verschiedenen Örtlichkeiten ausfindig zu machen und festzunehmen. Alle Festgenommenen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen beziehungsweise mitunter in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern aktuell noch an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung und Diebstahl

Lauterbach. Die Abschleppkappe eines schwarzen 5er BMW entwendeten Unbekannte auf einem Parkplatz an der Umgehungsstraße. Der Diebstahl wurde am Montagnachmittag (05.06.) festgestellt. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 40 Euro. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld. Unbekannte brachen am Sonntag (25.06.), zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Landgraf-Hermann-Straße ein. Durch Aufhebeln der Zugangstür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro stahlen. Die genaue Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Gemünden. Circa 800 Liter Diesel stahlen Unbekannte zwischen Samstag (24.06.) und Montag (26.06.) aus einer weißen Sattelzugmaschine des Herstellers Mercedes, Modell Actros. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Autobahn im Bereich Gemünden (Felda) in Fahrtrichtung Hattenbach. Der entwendete Kraftstoff hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell