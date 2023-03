POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einem Schwer- und zwei Leichtverletzten +++ Versuchter Kabeldiebstahl

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Verkehrsunfall mit einem Schwer- und zwei Leichtverletzten Sonnabend, 11.03.2023, gegen 17:35 Uhr Delmenhorst, Nutzhorner Straße, in Höhe Haus Nr. 12

Der 20-jährige Fahrer eines Auslieferungsfahrzeuges (Pkw Mitsubishi) beabsichtigt vom rechten Fahrbahnrand der Nutzhorner Straße anzufahren und sogleich zu wenden, um in Richtung Schierbroker Straße zu fahren. Dabei übersieht er auf dem Gegenfahrstreifen den Pkw VW-Golf eines 20-jährigen Delmenhorsters, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kommt. Der VW-Golf wird hierbei nach rechts auf einen Parkstreifen geschleudert und stößt gegen einen dort abgestellten Pkw (ebenfalls) VW-Golf. Dieser wiederum wird durch den Anstoß herumgeschleudert und kommt auf der Fahrbahn der Nutzhorner Straße zum Stehen. Der Fahrer des Pkw VW-Golf wird schwer verletzt. Er muss stationär in ein Krankenhaus verbracht werden. Sein Beifahrer, ein ebenfalls 20-jähriger aus Delmenhorst, sowie der Fahrer des Auslieferungsfahrzeuges werden leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 45.000,- Euro.

Versuchter Kabeldiebstahl

Sonntag, 12.03.2023, gegen 00:15 Uhr Delmenhorst, Weberstraße

Ein bislang unbekannter Täter macht sich an einem Baucontainer zu schaffen und ist im Begriff, ein dort befindliches Stromkabel zu entwenden. Bei der Tatausführung wird er von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigt. Als der Unbekannte dies bemerkt, flüchtet er vor Eintreffen der Polizei unter Zurücklassung u.a. eines Kinderwagens, den er offenbar eigens zum Kabeltransport mit zum Tatort gebracht hatte, in Richtung Stedinger Straße. Eine Fahndung verläuft negativ. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen 40 bis 50-jährigen Mann in Arbeitskleidung. Außerdem hat er eine Wollmütze getragen. Der stark verschmutzte Kinderwagen, der offenbar keine "reguläre" Funktion mehr innehat, wird von der Polizei sichergestellt. Wer sachdienliche Angaben zur unbekannten Person oder zum Eigentümer/Nutzer des Kinderwagens machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221-1559-0 in Verbindung zu setzen

