Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit Unfallflucht +++ Fahren unter Alkoholeinwirkung +++ Verkehrsunfallfluchten

Zeugenaufrufe

Delmenhorst (ots)

26954 Nordenham / Zeugenaufruf

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis / VU-Flucht In dem Zeitraum 09.03.23 / 23:30 Uhr bis zum 10.03.23 / 07:30 Uhr, führte ein 28-Jähriger aus Lohne einen Pkw VW Golf, in der Farbe Blau, ohne Einverständnis des Fahrzeughalters. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiter wurde eine massive Beschädigung der linken Fahrzeugseite festgestellt. Laut Eigentümer des Pkw war diese Beschädigung zuvor nicht vorhanden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fahrzeugführer eine Verkehrsunfallflucht begangen hat. Ein Unfallort ist bis dato nicht bekannt. Mögliche Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

26935 Stadland

Fahrt unter Alkoholeinfluss Am Freitag, 10.03.2023, gegen 21:55 Uhr, wendete ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Hagen seinen Pkw auf dem Neuen Landweg in Stadland. Hierbei rutschte der Pkw in den Graben. Weder der Pkw noch der Seitenraum wurden hierbei beschädigt. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

26954 Nordenham

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Am Freitag, den 10.03.2023, zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Deichgräfenstraße, ein geparkter Pkw der Marke Opel, von einem bisher unbekannten Pkw-Fahrer angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Eventuelle Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Am Freitag, den 10.03.2023, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, touchierte ein Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford an der Friedrich-Ebert-Straße. Hierdurch wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Eventuelle Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

