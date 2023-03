Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand in einem Wohnhaus in Hude, LK Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Zeit: Sonntag, 12.03. 2023, 00:23 bis 03:10 Uhr Ort: 27798 Hude, Im Winkel

Durch Passanten wurde der Feuerwehr ein Brand in einem 4 Parteien Haus gemeldet. Die 4 Bewohner des Hauses konnten von der Feuerwehr schnell evakuiert werden, so dass keine der Personen verletzt wurde. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Brand ausgebrochen, wodurch die Wohnung im 1. OG rechts, bewohnt von einem 84-Jährigen, und der Dachstuhl beschädigt wurden. Nach dem Ende der Löscharbeiten konnten drei Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, der 84 Jährige kam bei Verwandten unter. Nach ersten groben polizeilichen Schätzungen dürfte der Schaden im unteren 6-stelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hude, Bookholzberg und Altmoorhausen, sowie ein Drehleiterwagen der Berufsfeuerwehr Delmenhorst. Während der Löscharbeiten kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

