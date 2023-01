Ulm (ots) - Am Samstag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr, ereignete sich der Einbruch. Unbekannte hebelten in Ochsenhausen die Terrassentür an einem Haus in der Straße Im Birket auf. In dem Gebäude durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Sie fanden Geld, ein Tablet und Schmuck. Das nahmen sie ...

