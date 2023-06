Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Dienstag, den 27.06.2023, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in Hünfeld in der Josefstraße 3-5 im dortigen Parkdeck zu einem Unfall beim Ein- oder Ausparken. Der auf den Frauenparkplätzen geparkte Pkw Audi A1 wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden am Pkw Audi wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Hünfeld, POK Zans

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell