Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Toilettenhäuschen beschädigt - Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Toilettenhäuschen beschädigt

Künzell. Unbekannte beschädigten am Dienstag (27.06.), gegen 12.50 Uhr, ein Toilettenhäuschen in der Straße "Unterer Ortesweg" im Ortsteil Bachrain. Die Täter entzündeten in der Männer- und in der Damentoilette Papierhandtücher. Durch das schnelle Einschreiten eines Zeugen konnten die in Flammen stehenden Handtücher in der Männertoilette gelöscht werden, bevor Schaden entstand. In der Damentoilette kam es durch brennende Tücher sowie entsprechenden Ruß an den Armaturen sowie an der Decke zu Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Das Feuer erlosch glücklicherweise von alleine. Der Zeuge konnte in diesem Zusammenhang drei Personen beobachten, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Er beschreibt sie folgendermaßen:

Person 1: männlich, 16 bis 17 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, schlank, kurze, dunkle Haare, weißes T-Shirt, schwarze Hose

Person 2: männlich, 16 bis 17 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, schlank, dunkle, gelockte Haare, T-Shirt mit blauen Querstreifen

Person 3: männlich, 16 bis 17 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, kurze, dunkle Haare, sandfarbenes T-Shirt

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Künzell. Aus einem grauen VW Polo, der im Edelzeller Weg im Ortsteil Bachrain abgestellt war, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (27.06.) eine Geldbörse. Das Auto stand in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

