Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall eines Radfahrers - Radfahrer schwer verletzt

Rostock (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Radfahrer mit seinem schwarzen Herrenrad verunfallt war, sucht die Polizei nun Zeugen.

Am 29.12.2022 gegen 14:20 Uhr wurde die Rostocker Polizei über einen verunfallten sowie schwer verletzten Radfahrer informiert. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Einmündung zum Tankstellengelände auf dem parallel zur Rostocker Stadtautobahn verlaufenden Radweg.

Die alarmierten Kollegen stellten den schwer verletzten sowie stark blutenden Radfahrer auf dem Radweg in Fahrtrichtung Warnemünde fest. Der unbekannte ältere, circa 80-jährige, Mann wurde bereits bei Eintreffen der Polizei durch Rettungskräfte reanimiert und wurde in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Wer hat den Unfall am 29.12.2022 gegen 14:20 Uhr an der Rostocker Stadtautobahn in Fahrtrichtung Warnemünde beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem bislang unbekannten sowie schwer verletzten Radfahrer tätigen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

