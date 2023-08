Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall in der Blocksbergstraße

Winzeln (ots)

Am Mittwoch, um 09:10 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis mit einem Peugeot 206 die Blocksbergstraße aus Richtung Eichelsbachermühle kommend und wollte in Höhe der Bottenbacher Straße nach links in Richtung Winzeln abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Audi A6 und es kam zur Kollision. Der 62-jähriger Fahrer des Audi und der 21-jährige Beifahrer des Peugeot wurden im Anschluss mit Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Peugeot erlitt leichte Verletzungen. Der Totalschaden beider Fahrzeuge betrug geschätzte 7000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Kräften vor Ort war, gereinigt.

