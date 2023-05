Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Altleiningen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Leichtkraftradfahrer

Altleiningen (ots)

Am Sonntag, den 28.05.2023 gegen 15:00 Uhr, wurde die Polizei Grünstadt über einen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad in der Schillerstraße in Altleiningen in Kenntnis gesetzt. Demnach fuhr der 27-jährige Fahrer des Leichtkraftrads an einem rangierenden PKW eines 29-Jährigen vorbei und kollidierte mit diesem. Der Fahrer stürzte wegen des Zusammenstoßes vom Leichtkraftrad und verletzte sich dabei leicht am rechten Fuß. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell