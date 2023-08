POL-PDMT: Verkehrsunfall mit kindlichem Fahrradfahrer-Zeugenaufruf

Steinefrenz (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 24.08.2023, 10:00 Uhr, bis Freitag, 25.08.2023, 13:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Bahnhof" in Steinefrenz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten grauen Seat Ibiza und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der ...

