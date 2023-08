Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von E-Bike aus Garage

56206 Hilgert, Am Kirchhahn (ots)

Hilgert - In der Nacht vom 23. auf den 24.08.2023 wurde aus einer Garage in Hilgert ein E-Bike der Marke Canyon entwendet. Durch einen Zeugen wurden gegen 03.00 Uhr zwei Täter bemerkt, die dann flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell