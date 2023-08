Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kamp-Bornhofen - Einbruchsdiebstahl

Kamp-Bornhofen (ots)

In Tatzeitraum vom 09.08.2023, 19:30 Uhr bis zum 21.08.2023, 10:30 Uhr drang(en) UT durch zwei Holztüren im straßenabgewandten Bereich des ehemaligen, derzeit leerstehenden, Hotels Mohrbacher ein. Die Türen wurden mit einem nicht bekannten Werkzeug aufgehebelt. UT rissen im ersten und zweiten OG kupferne Wasserrohre von der Decke und entwendeten diese (ca. 50 Meter). Weiterhin stahlen der oder die UT im dritten OG Abzugsanlagen und Steckdosen und letztlich aus einer angrenzenden Garage ca. 30 Servier-/Warmhaltebehälter aus Aluminium. Aufgrund der Menge an Diebesgut, ist davon auszugehen, dass der oder die Täter mit einem Fahrzeug an der Tatörtlichkeit waren. Sachdienliche Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft können auf jeder Polizeidienststelle entgegengebracht werden.

