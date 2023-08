Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ferien am Ort

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heistenbach (ots)

Knapp 50 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren verbrachten eine Woche ihrer Ferien im Rahmen des TuS-Projekts "Ferien am Ort" am Sportplatz in Heistenbach. Der diesjährige Abschluss-Freitag stand unter dem Motto "Selbstverteidigung und Sicherheit". Durch die Jugendverkehrsschule der Polizei Diez (PHK Michael Provinsky) konnte mit tatkräftiger Unterstützung der Jugendverkehrsschule Montabaur (PHK Marcell Daubach) den Kindern Einblick in die Polizeiarbeit und die jederzeit mitgeführten Einsatzmittel ermöglicht werden. So konnten die Kinder nicht nur zwei verschiedene Streifenwagenausführungen ausführlich begutachten, sondern durften sogar die Blaulichter einschalten. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich auch die Handfesseln, zu denen glücklicherweise auch die Schlüssel mitgeführt wurden. Die Beamten stellten sich zahllosen Fragen, überzeugten sich aber auch im Gegenzug von dem bereits bei den Kindern vorhandenen Wissen. Die Aktion kam bei allen Beteiligten super an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell