Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Herschbach/UWW (ots)

Am 20.08.2023 um 14:37 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Montabaur zwei nebeneinanderfahrende E-Scooter-Fahrer in Herschbach/UWW im Herrenheeg. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass die beiden Freunde im Alter von je 22 Jahren unter dem Einfluss von Drogen standen. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde bei beiden eine Blutprobe entnommen. Die zwei Scooter wurden darüber hinaus präventiv sichergestellt, da für beide kein Versicherungsschutz bestand. Die Beschuldigten müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten- und entsprechenden Strafverfahren verantworten.

