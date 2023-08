Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Miehlen - Zeugenaufruf nach Diebstahl von 20 Raummetern Holz

Miehlen (ots)

Im dem Zeitraum vom 08.08.2023, ca. 15 Uhr bis zum 18.08.2023, ca. 20 Uhr kam es in der Gemarkung Miehlen, östlich der Ortschaft, im Bereich eines Wirtschaftswegs, der als Zufahrt zur aktuellen Baustelle der Ortsumgehung der L335 genutzt wird, zu einem Diebstahl von ca. 20 Raummetern Holz von einem Lagerplatz. Das Holz wurde vermutlich mittels LKW mit Ladekran verladen und abtransportiert. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771 93270 in Verbindung zu setzen.

