Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fehl-Ritzhausen, Höhner Straße - Einbruch in Kfz.-Werkstatt; Diebstahl hochwertiger Kfz.-Diagnosegeräten - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, dem 17.08.2023, 21:30 Uhr, bis Freitag, dem 18.08.2023, 05:30 Uhr, kam es in Fehl-Ritzhausen, Höhner Straße, in der dortigen Kfz.-Werkstatt zu einem Einbruchsdiebstahl von 2 hochwertigen Kfz.-Diagnosegeräten der Marke Hella Gutmann. Demnach gelangten die unbekannten Täter durch das Aufhebeln der rückwärtig gelegenen Garagentür in das Gebäudeinnere und entwendeten dort die beiden in Rede stehenden Kfz.-Diagnosegeräte. Zudem wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich im Verkaufsraum entnommen. Die Gesamtschadenshöhe wird im unteren fünfstelligen Bereich angesiedelt.

Etwaige Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per Email unter pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell