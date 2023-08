Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrradfahrer von PKW übersehen

Diez (ots)

Am Dienstag, gegen 14:15 Uhr, fuhr ein 28-jähriger mit seinem E-Bike die Nikolaus-Otto-Straße vom Norma aus kommend. Ein entgegenkommender 34-jähriger PKW-Fahrer wollte an der ARAL-Tankstelle nach links auf das Gelände abbiegen, übersah den Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß, wobei dieser auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe stürzte. Dadurch zog er sich einen Schulterbruch zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrradfahrer trug leider keinen Schutzhelm, was dringend zu empfehlen ist.

