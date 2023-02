Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Einbruch in Wohnhaus in Unteröwisheim

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte drangen am Donnerstagabend zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Kraichtal-Unteröwisheim ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter die Terrassentür auf, um ins Innere des in der Martin-Luther-Straße gelegenen Hauses zu gelangen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher ein Zimmer und nahmen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro an sich. Vermutlich wurden die Diebe bei der weiteren Tatausführung durch einen Anwohner gestört und flüchteten anschließend unerkannt mit dem Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Rufnummer 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

