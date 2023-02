POL-KA: (KA) Forst - Unfall zwischen Lkw und Linienbus

Karlsruhe (ots) - Nach Einbrüchen in gleich zwei Wohngemeinschaften in der Karlsruher Nordstadt im Laufe des Donnerstags sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen. Die beiden Taten ereigneten sich ersten Erkenntnissen zufolge in den Nachmittags- und Abendstunden in zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern in der Von-Beck-Straße. In eines der Objekte stiegen die unbekannten Täter mutmaßlich über ein gekipptes Fenster ...

