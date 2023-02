Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Verdacht auf Giftköder - Polizei bittet Hundebesitzer um besondere Aufmerksamkeit

Bereits am Dienstag meldete sich eine Hundebesitzerin aus Büchenau bei der Polizei, nachdem ihr Hund mit Vergiftungserscheinungen in einer Tierklinik behandelt werden musste. Es ist nicht auszuschließen, dass das Tier am Vorabend im Bereich der Feldwege zwischen Büchenau und den Baggerseen Alte Allmend / Metzgerallmend einen ausgelegten Giftköder aufgenommen hatte.

Aus aktuellem Anlass bittet die Polizei alle Hundebesitzer, im Bereich der Spazierwege um Büchenau besonders aufmerksam darauf zu achten, was ihre Tiere fressen. Sollte bei ihren Hunden nach der Aufnahme von unbekannter Nahrung tierärztliche Behandlung wegen Vergiftungserscheinungen nötig werden, wird um Mitteilung an das Polizeirevier Bruchsal unter der Rufnummer 07251 726-0 gebeten.

