POL-KA: (KA) Ettlingen - Drei Leichtverletzte nach Rotlichtverstoß

Karlsruhe (ots) - In der Zeit von Mittwoch 16:00 Uhr bis Donnerstag 08:00 Uhr kam es im Stadtteil Karlsruhe-Waldstadt zu einem Versuchten und zwei erfolgreichen Einbrüchen. In der Albert-Schweitzer-Straße wurden bislang Unbekannte offenbar beim Versuch in eine Kindertagesstätte einzudringen von der Alarmanlage aufgeschreckt und flüchteten unerkannt. Bei einem ...

