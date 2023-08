Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bargelddiebstahl aus Wohnung - ZEUGEN GESUCHT

Nister-Möhrendorf (ots)

Am 15.08.2023 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Bargelddiebstahl aus einer Wohnung in der Hauptstraße in Nister-Möhrendorf. Hierbei haben sich zwei männliche Personen mit südländischem Aussehen in das Haus der Geschädigten begeben und dort Bargeld entwendet. Im Anschluss haben die beiden unbekannten Männer die Örtlichkeit mit einem silberfarbenen Opel Corsa (Baureihe F, ab Baujahr 2019) verlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

