POL-PDMT: Alpenrod, Tongrube - Starkstromleitungen entwendet - Zeugenaufruf

Balduinstein (ots) - Am Mittwoch, gegen 22.45 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem PKW die Lahnbrücke in Balduinstein in Richtung Ortsmitte. Am dortigen Bahnübergang geriet er beim rechts Einlenken auf die Bahngleise und fuhr darauf etwa 10 Meter in die Gleisanlage hinein, bis das Fahrzeug zum Stillstand kam. Aufgrund des Vorfalles musste die Bahnstrecke umgehend gesperrt werden. Weiterhin wurde die Freiwillige ...

mehr