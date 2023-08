Polizei Köln

POL-K: 230817-2-K Jugendlicher nach Fußballtraining niedergestochen - Mordkommission

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen vor einem Fußballplatz in Köln-Buchheim soll einer der Beteiligten am Mittwoch (16. August) gegen 20.10 Uhr einem 16-Jährigen lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben. Rettungskräfte fuhren den Verletzten zur Notoperation in eine Klinik. Die Polizei setzte zehn Streifenwagen ein. Am Tatort an der Wuppertaler Straße trafen die Einsatzkräfte zahlreiche Jugendliche an. Die Polizisten fuhren zwei mutmaßliche Begleiter (15, 16) des flüchtigen Tatverdächtigen zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung zur Polizeiwache und leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein.

Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Deren Ermittlungen zum Tatgeschehen und der Motivlage dauern an. (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell