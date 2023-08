POL-K: 230816-6-K Zwei Versammlungen und ukrainisches Fest am Sonntag

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizei Düren vom 11. August: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5578462 Nach einem Einbruchdiebstahl in eine Tankstelle in Linnich (DN) in der Nacht auf Freitag (11. August) sollen mindestens zwei Unbekannte mit einem silberfarbenen VW Golf geflüchtet sein. Das Fluchtfahrzeug wurde gegen 2.20 Uhr auf dem ...

mehr