Polizei Köln

POL-K: 230816-5-K Videoleitstelle erkennt Räuberpärchen am Neumarkt - Festnahme

Köln (ots)

Kölner Polizisten haben am Dienstag (15. August) gegen 9.30 Uhr am innerstädtischen Neumarkt zwei mutmaßliche Räuber (26w, 24m) kurz nach dem Überfall festgenommen. Deren Tatbeute, einen E-Scooter, Bargeld und ein Mobiltelefon, stellten die Beamten sicher. Zur schnellen Identifizierung der zunächst flüchtigen Angreifer und zur Klärung der jeweiligen Tatbeteiligung hatte die Leitstelle den Einsatzkräften Bilder aus der Videobeobachtung übersandt.

An einem Kiosk war der mutmaßliche Geschädigte (44) eigenen Angaben zufolge zunächst von einem ihm Bekannten, dem er noch Geld schulde, von hinten in den Schwitzkasten genommen und beraubt worden. Diese Situation nutzten die beiden Drogenkonsumenten augenscheinlich aus, um dem 44-Jährigen zusätzlich seinen E-Scooter, Handy und Schlüssel zu entreißen und damit zu flüchten. An der Leonhard-Tietz-Straße erkannten Streifenbeamte die Verdächtigen und griffen zu. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell