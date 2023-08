Polizei Köln

POL-K: 230816-3-K Radfahrer (63) bei Verkehrsunfall in Köln-Sülz schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer (63) am Dienstagabend (15. August) auf der Zülpicher Straße im Stadtteil Sülz nach Zeugen. Passanten hatten den auf dem Boden liegenden 63-Jährigen, der bislang keine Angaben zum Unfallhergang machen konnte, gefunden und den Notruf gewählt. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen soll der 63-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Zülpicher Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs gewesen sein, als er kurz hinter der Gymnicher Straße aus bislang ungeklärter Ursache stürzte und zunächst bewusstlos auf der Straße liegen blieb. Hinweis zum Unfall nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell