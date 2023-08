Polizei Köln

POL-K: 230816-1-K Falsche Mitarbeiter stehlen Debitkarte von Senior - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera einer Tankstelle in Gelsenkirchen sucht die Polizei Köln nach einem Mann, der dort mit einer gestohlenen Bankkarte, die in knapp weiteren 50 Fällen betrügerisch eingesetzt wurde, bezahlt hatte.

Nach jetzigen Ermittlungsstand hatte sich der Gesuchte oder ein möglicher Komplize am 4. oder 5. Juli als Mitarbeiter einer Wohnungsgesellschaft ausgegeben und sich so Zutritt zu der Wohnung eines 88-Jährigen in Köln-Holweide verschafft. Der Betrüger entwendete die Debitkarte des an Demenz erkrankten Seniors und entlockte ihm im Gespräch die dazugehörige Geheimzahl.

Anschließend wurde die Debitkarte im Zeitraum vom 5. Juli bis zum 12. Juli in Gelsenkirchen, Gladbeck, Dorsten, Essen sowie Venlo betrügerisch eingesetzt um Waren und Bargeld in Gesamtwert von circa 21.000 Euro zu erbeutet.

Die Überwachungskamera der Tankstelle hatte den Verdächtigen am 09.07.2023 aufgezeichnet, als er dort mit der gestohlenen Karte bezahlte. Hinweise zu dem Verdächtigen oder möglichen Mittätern nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Link zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/111667 (ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell