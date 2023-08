Polizei Köln

POL-K: 230815-3-K/LEV Verkehrsunfall mit Feuerwehrwagen in Schlebusch - mehrere Autos beschädigt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Drehleiterwagen der Feuerwehr am Montagabend (14. August) auf dem Karl-Carstens-Ring in Leverkusen-Schlebusch sind fünf Fahrzeuge teilweise schwer beschädigt worden. Ein 32-Jähriger Fahrer eines Toyota erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer (59) des Feuerwehrwagens zusammen mit seinen zwei Beifahrern gegen 19.20 Uhr auf dem Karl-Carstens-Ring in Richtung Alkenrath unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der 59-Jährige beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr mit einem entgegenkommenden Toyota. Anschließend kam er linksseitig der Fahrbahn in einer abschüssigen Böschung kurz vor dem Parkplatz des dortigen Klinikums zum Stehen. Durch umgefallene Bäume und mehrere herabfallende Äste waren auf dem Parkplatz vier abgestellte Pkw beschädigt worden. Polizisten hatten die Sperrungen des Karl-Carstens-Ring für die Bergung gegen 1.30 Uhr aufgehoben. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sw/kk)

