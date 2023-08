Polizei Köln

POL-K: 230815-2-K Mutmaßlich unter Drogen und ohne Führerschein auf gestohlenem Roller unterwegs - Strafverfahren

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Dienstag (15. August) gegen 1.45 Uhr auf der Kalker Hauptstraße in Kalk einen 18 Jahre alten Fahrer eines Motorrollers der Marke Online angehalten und kontrolliert. Das Kleinkraftrad war von seiner rechtmäßigen Halterin in Humboldt-Gremberg am Sonntagmorgen (13. August) als gestohlen gemeldet worden. Der Verdächtige konnte sich nicht ausweisen und gab an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Nachdem die Beamten in der Bekleidung des 18-Jährigen Betäubungsmittel gefunden hatten und sich Hinweise auf aktuellen Konsum ergaben, entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Ärztin eine Blutprobe. Die Polizisten leiteten Strafermittlungen gegen den Ertappten ein. (cg/kk)

