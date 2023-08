Polizei Köln

POL-K: 230814-3-K Drei Taschendiebe und einen Autoknacker auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Samstagabend (12. August) in der Kölner Innenstadt drei polizeibekannte Taschendiebe (17, 22, 30) und einen Autoknacker (30) auf frischer Tat festgenommen.

Gegen 19.30 Uhr beobachteten die eingesetzten Beamten einen 30 Jahre alten Algerier in der Maximinenstraße in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs beim Einschlagen einer Fensterscheibe eines Opel Zafiras. Er entwendete eine Tasche mit zwei Handys, einem Tablet, Bargeld und flüchtete in Richtung Allerheiligenstraße, wo ihn die Beamten festnahmen. Ein Richter schickte den Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und zudem bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, in Untersuchungshaft.

Rund zwei Stunden später fielen den Beamten drei polizeibekannte Taschendiebe am Neumarkt auf. Auffällig musterten sie Passanten und ihre mitgeführten Taschen und Wertgegenstände. Als sie sich auf der Rolltreppe einem offensichtlich gehbehinderten Mann (53) näherten und ihm die Geldbörse aus der Hose zogen, nahmen die Polizisten die Tatverdächtigen fest. (ja/kk)

